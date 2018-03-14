В Тюмени директор предприятия не заплатил налоги на сумму около тридцати миллионов рублей

Фото СУ СК РФ по Тюменской области

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО НПО "Стройизыскания". Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 26 млн рублей.

По версии следствия, директор для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в 2012-2104 годах передал главному бухгалтеру 110 фиктивных счетов-фактур, содержащих заведомо ложные сведения о выполненных работах двумя организациями. Фактически работы выполняли работники ООО НПО "Стройизыскания". Бухгалтер, не зная о подложности документов, отражала их в бухгалтерском учете, а также в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость. Это позволило организации в 2012-2014 годах уклониться от уплаты НДС в сумме более 26 млн рублей.

Обвиняемый признал свою вину. Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.