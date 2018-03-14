Областной закон приведут в соответствие с избирательным кодексом

Фото Тюменской областной думы.

Поправки в областной закон "О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской области" рассмотрят депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании 15 марта.

Разработчики предлагают привести восьмую статью закона в соответствие с Избирательным кодексом Тюменской области и дополнить ее положением о том, что региональный закон устанавливает не только порядок проведения выборов депутатов облдумы, но и порядок выборов губернатора области. Девятую статью предлагается привести в соответствие с уставом Тюменской области. Кроме того, уточняющие поправки, касающиеся сроков рассмотрения законопроектов и представляемых документов, претерпит и 29 статья закона.

Ранее проект документа единогласно поддержали члены комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. На заседании областной думы вопрос о внесении поправок депутаты рассмотрят в первом чтении.

Всего же парламентарии обсудят более 40 вопросов, касающихся работы полиции, развития внутреннего и въездного туризма, порядка установления величины прожиточного минимума, регулирования жилищных отношений и другие.

Заседание начнется в большом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) в 10 часов.

Любовь Голышева