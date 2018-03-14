В Тобольске открылся фермерский ресторан

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Первый фермерский ресторан "Марк и Лев" открылся в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, в рамках нового инвестиционного проекта создано 40 рабочих мест, еще открыты вакансии.

Ресторан располагается на туристическом маршруте, в пяти минутах ходьбы от Тобольского кремля. Гости смогут попробовать здоровую еду из натуральных продуктов с фермерских подворий Тюменской области. В ресторане открытая кухня, гость наглядно видит процесс приготовления блюд. В планах команды и утренний кофе для гостей, ранние завтраки, мастер-классы, регулярные дегустации.

Компания "Марк и Лев" родом из Тульской области. Два таких ресторана уже открыты в Тульской и Московской областях, также калачная и магазины с фермерскими продуктами.