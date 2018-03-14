Ученые: черепахи могут жить бесконечно

фото aquafanat.com

Печень, легкие и почки 100-летней черепахи практически неотличимы от внутренних органов ее собратьев подросткового возраста, это утверждают специалисты-герпетологи из Американского музея естественной истории.

Они считают близкой к реальности тезис, что черепахи могут просто жить бесконечно, а основной причиной их смерти являются голод, болезни и хищники, в том числе люди. В качестве примера приводится черепаха, которая прожила в Калькуттском зоопарке (Индия) 250 лет.

По мнению исследователей, половая зрелость у некоторых видов черепах наступает в возрасте примерно 50 лет и это, по мнению герпетологов, является абсолютным рекордом для живущих на планете Земля существ, сообщает ИА "Метеовести".