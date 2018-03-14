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Пожилые тюменцы получают помощь на дому

17:32 14 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото АНО "Третий возраст"

Оздоровительный курс в рамках проекта "Мобильный центр сохранения здоровья маломобильных граждан на дому" прошли 36 человек с начала 2018 года. До конца года данный курс станет подарком еще для 108 человек из числа пожилых людей.

За первые две недели марта десятидневный социально-оздоровительный курс стал для шести пожилых тюменцев возможностью проверить и укрепить свое здоровье прямо на дому. 

Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст" продолжает реализацию проекта "Мобильный центр сохранения здоровья маломобильных граждан на дому", получившего поддержку Фонда президентских грантов. За счет выделенных средств удалось приобрести необходимое оборудование - велотренажеры, степперы, ионизаторы воздуха и многое другое. Все это позволило повысить качество предоставляемого оздоровительного курса.

Бригада квалифицированных специалистов, а также активистов областной школы волонтерского мастерства "Года, несущие радость!" выезжает к людям пожилого возраста для того, чтобы в домашней обстановке провести полноценный комплекс оздоровительных, реабилитационных, культурно-досуговых, просветительских мероприятий. Психологи проводят диагностику, сеансы арт-терапии, психотерапии, осуществляют индивидуальное психологическое консультирование и дают рекомендации самим подопечным, их родственникам. До начала оздоровительных мероприятий в рамках курса к участникам приходит терапевт из территориальной поликлиники, проводит необходимые обследования и составляет рекомендации, которые ложатся в основу индивидуальной программы оздоровления. Несмотря на почтенный возраст, пожилые горожане с удовольствием принимают участие в новом проекте, приобретают новые знания о себе и окружающем мире. 

"Это по-настоящему замечательная, а главная доступная в домашних условиях оздоровительная программа. Я очень довольна. У меня хорошие результаты. Уже после первых нескольких дней стабилизировался сон, ведь для людей нашего возраста это особо важно. Очень хотелось бы, чтобы этот доступный для нас проект имел дальнейшее развитие", - рассказала 81-летняя участница проекта Зоя Васильевна.

Подать заявку на участие в проекте, получить консультацию можно по телефону 51-76-27, сообщает пресс-служба АНО "Третий возраст". 

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Теги: маломобильные граждане , мобильный центр , оздоровительный курс , президентский грант

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