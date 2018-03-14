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Тюменские ученые разрабатывают проекты биологической безопасности животноводства

15:54 14 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Вопросы научного, технического и технологического обеспечения в сфере сельского хозяйства Тюменской области обсудили участники научно-технического совета при областном департаменте АПК.

"Сегодня нужны такие подходы и методики, которые будут повышать эффективность сельскохозяйственного производства во всех аспектах, труд, красиво написанный, но лежащий на полке, бесполезен, - отметил, открывая заседание директор департамента Владимир Чейметов. - Сообща мы можем получить результат, необходимый нашим предприятиям, нашим производителям".

Владимир Чейметов напомнил также, что о большом будущем отрасли говорил президент России на Всероссийском агропромышленном форуме, проходившем в Краснодаре. 

Среди предложенных вниманию участников совета проектов были "Разработка перспективной схемы размещения и специализации сельскохозяйственного производства Тюменской области".

Как отметил директор Агротехнического института ГАУ Северного Зауралья Анатолий Игловиков, цель пилотного проекта – разработка на примере Сладковского муниципального района научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию отраслевого разделения труда в агропромышленном производстве региона.

Доктор сельскохозяйственных наук Ольга Шевелева познакомила научно-технический совет с проектом интенсификации производства говядины в Тюменской области. По ее словам, для этой работы уже имеется научно-технически задел и проведены необходимые исследования и разработаны планы селекционной работы. 

Владимир Домацкий, заведующий кафедрой инфекционных болезней ГАУ Северного Зауралья сообщил о разработке проекта биологической безопасности животноводства в Тюменской области. "Продовольственная безопасность - это стратегически важная задача, но в нее вмешиваются серьезные заболевания, встречающиеся не только за рубежном и других регионах России, но и в нашей области, - сообщил Владимир Домацкий. – К тому же сегодня существует реальная угроза занесения в Тюменскую область таких заболеваний, как нодулярный дерматит, впервые зарегистрированный на юге России в 2015 году, и ящур".

По его словам, нодулярный дерматит, поражающий сельскохозяйственных животных, распространяется довольно быстро. "Как показывают исследования, заболевшие животные полностью утрачивают продуктивность, ее приходится восстанавливать, - отметил докладчик. – Также молоко пораженных коров становится полностью непригодным". Проект предусматривает разработку технологии защиты, проведение мониторинга иммунного статуса, а также обучение специалистов и алгоритм действий в случае появления признаков заболевания.

По предложению заместителя директора департамента Натальи Огородниковой, на следующем заседании участники научно-технического совета при департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области намерены рассмотреть первые промежуточные результаты предложенных проектов.

Николай Ступников

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Теги: АПК , сельское хозяйство

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