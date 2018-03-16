Победители зимней рыбалки получат палатку и ледоруб

Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат Тюмени по ловле на мормышку со льда пройдет на озере Янтыково Нижнетавдинского района 17 марта в 7 часов 30 минут.

Более 100 участников с азартом посоревнуются в одном из самых демократичных видов спорта. Состязания пройдут в два тура, результаты которых будут суммироваться, что позволит определить лучших рыболовов не только среди профессионалов, но и среди любителей зимней рыбалки. За каждый грамм пойманной рыбы спортсменам будут начисляться баллы. В этом случае есть шанс удачно выступить как в личном, так и в командном зачете.

Сигнал к началу первого тура будет дан 8 часов 30 минут. В 12 часов стартует второй тур. В 14 часов 30 минут улов спортсменов взвесят, судьи подведут итоги, лучших рыбаков наградят.

"Самых умелых любителей зимней рыбалки на мормышку мы наградим отличными призами: за первое место вручим зимнюю трехслойную палатку-куб, за второе место – зимнюю палатку-зонт, за третье место – ледобур. В своей зоне акватории рыбаки-любители попробуют силы на уровне спортсменов. Профессионалы же поборются за кубки и медали, а также за разряды. Будет определена и детская зона, ребятня тоже не останется без призов. Традиционным финалом чемпионата станет пиршество, почетное место на котором займет уха", – поделился председатель федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.

Участие в городском чемпионате по рыболовному спорту (ловля на мормышку со льда) станет очередной тренировкой для всех, кто решит отстаивать честь области в конце марта на Кубке России в Кургане, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.