Заместитель прокурора Тюменской области примет граждан в Нижней Тавде

Прокуратура. Фото proctmo.ru

Заместитель прокурора Тюменской области Александр Шорин проведет личный прием граждан в селе Нижняя Тавда 20 марта с 11 до 13 часов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прием будет организован в здании районной прокуратуры (ул. Ульянова, 5).

Все принятые обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.