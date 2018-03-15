На литературном конкурсе в Заводоуковске расскажут историю сказок

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Конкурс, посвященный сказкам народов России, пройдет в Новозаимской сельской библиотеке Заводоуковского района 30 марта.

Как сообщают организаторы, в начале мероприятия ребята познакомятся с историей возникновения народной сказки, узнают, какие бывают ее виды и особенности. Затем в конкурсной форме участникам предстоит побороться за звание лучшего знатока сказок в следующих заданиях: "Дополни имя литературного героя", "Герои сказок в загадках", "Волшебные предметы" и "Отгадай сказку по иллюстрации".

Самые эрудированные читатели получат дипломы и призы. Завершится конкурс инсценировкой русской народной сказки "Репка".