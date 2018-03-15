В Исетском районе готовятся к паводку

фото МЧС по Тюменской области

Очистка водопропускных труб, каналов для отвода талых вод из населенных пунктов района и вывоз снега с территорий - основные мероприятия по предупреждению паводка в Исетском районе.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области, в администрации Исетского района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором был рассмотрен вопрос о мерах по защите населения и территории района от возможных последствий весеннего паводка 2018 года.

Члены комиссии рассмотрели и утверждили план мероприятий по смягчению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории района при прохождении паводка. Основными превентивными мероприятиями являются: очистка водопропускных труб; вывоз снега с территорий; информирование о предстоящем паводке населения, находящегося в зоне возможного подтопления посредством подворовых обходов; проведение работ по укреплению водозаградительного земляного вала в селе Исетское; проведение работ по предотвращению ледового затора на реке Исеть в районе моста села Слобода-Бешкиль.

"Личный состав 145-й пожарно-спасательной части, а также представители администрации района проведут профилактические беседы с жителями домов, находящихся в зоне возможного подтопления, им вручат памятки с алгоритмом действий и телефонами, куда обращаться в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - отметил начальник 145-й пожарно-спасательной части Павел Моршинин.