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В День открытых дверей в ТИУ можно сдать нормы ГТО

08:48 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ТюмГУ

Опорный вуз приглашает будущих студентов на День отрытых дверей по адресу: ул. Луначарского, 2 24 марта в 12 часов.  

Гости вуза посетят интерактивные площадки, получат консультации специалистов и побывают на "Ярмарке вакансий", где узнают, как можно построить успешную карьеру со школы. Абитуриенты смогут познакомиться с и. о. ректора ТИУ Вероникой Ефремовой, директорами и преподавателями институтов и многопрофильного колледжа. Впервые на мероприятии будут представлены стенды филиалов вуза в Тобольске, Сургуте, Нижневартовске, Ноябрьске.

В программе — работа станций "Подготовка к сдаче норм ГТО", "Как справиться с волнением перед экзаменом" (консультация психолога). Абитуриенты смогут пройти профориентационное тестирование,  получить консультации у специалистов Школы абитуриента, Школы инженерного резерва, посетить площадки театра моды Института архитектуры и дизайна, Центра молодежных инициатив, команды Neftegaz Engineering. Все вопросы о поступлении в опорный вуз можно будет задать представителям приемной комиссии.

Отметим, что в 2018 году ТИУ ведет прием на обучение по 40 направлениям бакалавриата и специалитета, 71 образовательной программе по 23 направлениям подготовки  уровня магистратуры. Опорный вуз региона вводит новые направления подготовки: "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Системный анализ и управление", "Конфликтология", "Математика и компьютерные науки". Новинки магистратуры: "Геология", "Системный анализ и управление", "Системный анализ и управление".

Напомним,  в 2018 году  абитуриенты будут подавать документы в новое учебное подразделение – Институт сервиса и отраслевого управления, созданный путем объединения Инженерно — экономического института и Института менеджмента и бизнеса. Также с этого года обучение по программам среднего профессионального образования ведет Многопрофильный колледж ТИУ, который объединил в единую структуру Нефтегазовый колледж, Колледж информатики и связи, отделения СПО Института транспорта и Института промышленных технологий и инжиниринга, сообщает пресс-служба ТИУ. 

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Теги: ГТО , день открытых дверей , МПК , психологи , ТИУ , школа инженерного резерва

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