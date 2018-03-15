Операции по картам Банка России выросли на треть

фото kredit-ubanka.ru

Операции по картам, выпущенным банками России, выросли более чем на треть в 2017 году. Всего было совершено 24 млрд операций по платежным картам на общую сумму 63,4 трлн рублей, свидетельствуют данные Банка России.

"Статистика прошлого года демонстрирует усиление тренда, который мы наблюдаем на протяжении последнего времени: количество и объем операций по снятию наличных с карт снижается. Одновременно растут транзакции по оплате товаров и услуг, в том числе совершаемые по картам "Мир", по которым почти 65 процентов операций приходится именно на платежи. Это свидетельствует о том, что банковские карты становятся все более востребованным платежным инструментом и прочно входят в повседневное использование гражданами нашей страны", – отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

При этом карты все чаще используются именно для оплаты небольших покупок, о чем говорит снижение среднего чека до 902 рублей в 2017 году с 949 рублей годом ранее. Всего на конец 2017 года в России было выпущено 271 млн платежных карт против 254,7 млн годом ранее, сообщает пресс-служба Банка России.