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ЧМ-2018 увеличил поток туристов в Россию в два раза

17:00 15 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ru.fifa.com

Количество международных бронирований авиабилетов в Россию на время проведения чемпионата мира по футболу на 15 марта в более чем в два раза опережает объемы за тот же период 2017 года. Результат бронирований с некоторых рынков показывает двузначную динамику.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, международная исследовательская компания ForwardKeys изучила спрос на полеты в Россию в связи с предстоящим ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Самый большой пик бронирований авиабилетов иностранных визитеров, собирающихся в Россию на ЧМ-2018, приходится на дату открытия чемпионата, но и затем, по ходу турнира во второй половине июня объемы бронирований остаются высокими: +118,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ожидаемо, что в первую очередь в Россию собрались поклонники футбола тех стран, команды которых попали в заветное число "32 лучших" и которые разыграют между собой чемпионский титул.  Как отмечают в ForwardKeys, эти рынки показывают огромный рост по сравнению с эквивалентной позицией на тот же период в прошлом году.

Лидируют в готовности приехать в Россию болельщики из Латинской Америки. Так объемы бронирования авиабилетов из Мексики выросли в 19 раз по сравнению с числом заказов в 2017 году, из Бразилии – в 15 раз, из Аргентины – в 10 раз. Из Индии объемы бронирований авиабилетов выросли в шесть раз, из США и Австралии – в четыре раза. Из европейских стран активнее всего собираются на российские стадионы жители Польши: бронирований с этого рынка стало в семь раз больше.  Немного от них отстают испанцы, которые уже выкупили в пять раз больше билетов.  Троекратно возросли объемы бронирования из Великобритании, в два раза – из Швейцарии. Единственным исключением среди футбольных стран, которые не стремятся в Россиию, является Италия. Впервые с 1958 года четырехкратные чемпионы не появятся на чемпионате мира, поскольку они не прошли квалификацию. В результате бронирования из Италии по прибытиям в РФ почти в два раза меньше по сравнению результатом 2017 года.

По данным Международной федерация футбола (ФИФА), с момента начала продаж билетов на матчи ЧМ-2018 уже распределено более 1,6 млн билетов.  В том числе, в ходе третьей части за первые сутки периода продаж в порядке живой очереди реализовано 356 тыс. 700 билетов. Большая часть билетов в ходе третьего этапа досталась российским болельщикам  - 197 тыс. 036. За ними следуют любители футбола из США  - 14 тыс. 845, Аргентины - 14 тыс. 564, Колумбии - 13 тыс. 994 и других стран. 

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Теги: билеты , бронирование , Россия , футбол , чемпионат мира

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