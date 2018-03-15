Фрэни ищет хозяина

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Полугодовалый кот по кличке Фрэни ищет дом, временный или постоянный.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Желающим взять животное на время фонд предоставит все необходимое для передержки.

Кота нашли в октябре 2017 года на ул. Шишкова. Кастрирован. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев 8-912-929-97-39 (Наталья).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова