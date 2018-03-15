Во всем мире отмечается день защиты бельков

фото ИА "Метеовести"

Бельки появляются на свет примерно в середине марта. С 15 марта 2009 года Международный фонд защиты животных (IFAW) устроил в их защиту Всероссийскую акцию "Не бей лежачего".

Министерством природных ресурсов и экологии РФ введен полный запрет на промысел бельков возрастом до года. Россия стала одной из первых стран, которая ввела запрет на уничтожение тюленей и ввоз их шкур на территорию страны. Кроме охотничьего промысла (в СССР с начала 1930 годов до конца 1940-х в Белом море за один сезон порой отстреливали до 350 тыс. тюленей) и браконьерства, отмечается нарушение естественной среды обитания. Ледоколы, прокладывая путь и оставляя за собой широкие полыньи, разлучают тюленей с детенышами, и те часто оказываются в безвыходном положении. К примеру, в 2008 году во время аэрофотосъемки специалисты отследили, что при проходе в зимний период одного судна по местам скопления животных погибло до 1 тыс. особей.

Существует и еще одна причина исчезновения животных. В последние десятилетие на жизнедеятельность тюленей влияют погодные условия и изменение климата. В некоторых районах почти не образуется крепкий лед – а это и роддом, и ясли для гренландских тюленей, сообщают "Метеовести".