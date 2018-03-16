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Хрустального пеликана вручили лучшему учителю Ишимского района

11:00 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Педагогом года Ишимского района признана учитель биологии и химии Тоболовской средней школы Мария Королева. Хрустального пеликана и денежный сертификат на 15 тыс. рублей учителю вручил глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

Также Мария признана лучшей по версии учеников, что считает наивысшей наградой для себя. Теперь педагогу предстоит более серьезное испытание: участие в областном конкурсе "Педагог года-2018".

Мария Королёва имеет восьмилетний стаж работы, в обучении детей считает главными творческий подход, доброту и креативность в подаче учебного материала.

"Меня поддерживали ученики, мои одиннадцатиклассники, и я приложила все усилия, чтобы оправдать их доверие!", - подчеркнула Мария Королёва

Всего в конкурсе профмастерства приняли участие шесть учителей и четыре воспитателя. Среди них один участник-мужчина. Мероприятие прошло в 17 раз. Свои таланты профессионалы от педагогики представили со сцены Карасульского дома культуры, потому что именно учитель местной школы Ирина Демьяненко одержал победу в 2017 году.

"Практически все участники конкурса – молодые педагоги. Несмотря на возраст, учителя имеют большой багаж знаний и новых идей, и это подтверждается их заслугами и наградами областного и федерального уровней", - отметил начальник отдела образования администрации Ишимского муниципального района Андрей Штефан.  

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Соб. инф.

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Теги: Ишимский район , конкурс профмастерства , Педагог года , Сергей Ломовцев

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