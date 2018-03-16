Тюменцам доступны более сорока видов спортивных занятий во дворах и скверах

Фото администрации Тюмени

322 детские и 107 спортивных площадок появились в Тюмени за последние пять лет. Новые места для детского досуга украсили не только скверы и парки, но и дворовые территории. Одной из самых необычных идей благоустройства стал обновленный сквер Нефтяников, где детскую горку стилизовали под нефтеперекачивающую станцию, а игровые комплекс и модуль – под буровую вышку и бензовоз.

Семейный двор, места отдыха для жильцов разных возрастов, спортплощадки ЖК “Звездный городок” по ул. Чаркова – Тобольский тракт располагаются в закрытом дворе, образованном тремя домами жилищного комплекса. Это настоящий “город в городе”: во всех дворах установлено видеонаблюдение, а в инфраструктуре комплекса есть все, что нужно для активной жизни, работы и отдыха.

Микрорайон "Европейский", где проживают около 5 тыс. семей, признан лучшим региональным жилым комплексом комфорт-класса в России. Общественное пространство, площадь Европы с пешеходным фонтаном и скамейками, – это центральное место микрорайона. Здесь проводят встречи, организуют праздники, комплексные тренировки от фитнес-студий, кинопоказы под открытым небом, выступления уличных музыкантов, уроки танцев на свежем воздухе и так далее. В августе 2017 года здесь открылся парк "Экстрим Экспо", где установили трамплины, земляные препятствия для занятий маунтин-байком, рампы для скейтбординга и BMX.

Что касается городских спортплощадок, здесь задействованы 152 спорторганизатора. Горожане могут выбрать из 40 видов спортивных направлений именно то, что придется им по душе – йогу, пилатес, танцы, спортивную гимнастику, скандинавскую ходьбу или что-то другое. Помимо популярных видов спорта, специалисты проводят занятия по суставной гимнастике и гимнастике для глаз, сообщают в пресс-службе администрации Тюмени. В лесопарке "Гагаринский" обустроен современный турниковый комплекс для занятий и проведения соревнований по Street Workout.

Познакомиться с графиками работы спорторганизаторов по месту жительства можно на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, на портале "Тюмень – наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор", в группах "Спорторганизаторы Тюмени" в социальной сети "ВКонтакте" и в "Одноклассниках".

Дарья Казакова