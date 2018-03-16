Российская биатлонистка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады

фото Паралимпийского комитета России

Россиянка Анна Миленина завоевала золотую медаль в биатлонной гонке на 12,5 км в классе "стоя" на Паралимпиаде в Пхенчхане 16 марта.

Для спортсменки это золото стало седьмым в Паралимпийских играх. Она допустила два промаха и прошла дистанцию за 38 минут 56,8 секунды. Второе место заняла еще одна россиянка Екатерина Румянцева (два промаха), а третьей стала канадка Бриттани Худак (без промахов). Россиянка Наталья Братюк заняла в этой гонке шестое место (два промаха). Юлия Михеева финишировала восьмой (два промаха).

Для сборной России эта золотая медаль стала седьмой на Паралимпиаде-2018, сообщает "Спорт-экспресс".