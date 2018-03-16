Сеть офтальмологических клиник "Визус-1" приглашает на обследование

Фото «Визус-1»

Сеть офтальмологических клиник "Визус-1" приглашает на компьютерное обследование и консультацию офтальмолога для взрослых и детей.

Технические новшества, способные вызвать перенапряжение глаз, - телефоны, планшеты, компьютеры и навигаторы - окружают нас на работе, дома, в машине. Это сказывается на сформировавшемся зрении взрослых, у детей же нагрузка на несформированную зрительную систему может привести к патологическим изменениям.

Для предотвращения развития патологий, важно своевременно проходить диагностику зрения, соблюдать зрительный режим (работа\отдых ), делать профилактическую гимнастику для снятия напряжения и тренировки мышц глаз.

В центре "Визус-1" оборудован кабинет охраны зрения, в котором можно пройти курс аппаратных тренировок для лечения глаз при: близорукости, амблиопии, нарушении аккомодации.

Запись на прием по телефону (3452) 36-35-06 (ул. Широтная, 113, корп. 1).