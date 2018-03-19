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На международной конференции в ТИУ обсудят вопросы развития Арктики

08:48 19 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Газпромнефть-Ямал

XX Международная научно-практическая конференция "Северный морской путь, водные и сухопутные транспортные коридоры как основа развития Сибири и Арктики в XXI веке" пройдет на базе Тюменского индустриального университета 23 марта.  

Как сообщает пресс-служба вуза, конференция – международный форум, где на регулярной основе обсуждаются проблемы водных ресурсов, научное освоение Сибири и Арктики в XXI веке. Цель конференции – обсуждение вопросов социально-экономического развития регионов, городов и сельских поселений России, а также повышение эффективности использования природного, ресурсного, трудового, научного потенциала территорий Тюменской области, Сибири и Арктики, продвижение на новые рынки продукции и услуг отечественного производителя.

На конференцию поступило 290 докладов. Международный статус мероприятие обрело благодаря участию в нем ученых России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Италии и Германии. В рамках конференции состоится 14 секций и конкурс студенческих работ. По итогам работы конференции участники примут резолюцию.

Начало пленарного заседания в 10 часов, Луначарского, 2, ауд. 208 (конференц-зал). С 13 часов 30 минут продолжится работа по секциям. Подробная информация по телефонам: 28-37-81, 68-34-03.

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Теги: Арктика , конференция , морской путь , ТИУ

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