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Чем удивит тюменцев "Студенческая весна-2018"

09:10 19 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото из официальной группы "Студенческая весна | Тюмень" во "ВКонтакте"

Одно из самых масштабных молодежных событий - XXIII областной фестиваль "Студенческая весна" состоится в Тюмени с 27 марта по 22 апреля. В этом году конкурс претерпел некоторые изменения.

В 2018 году любой студент, независимо от того, участвовал он во внутривузовских отборах или нет, очник он или заочник, может подать заявку на конкурс. Главное условие — возраст до 25 лет.

В состав жюри фестиваля войдут два региональных эксперта и один федеральный. Просмотры номеров будут проходить в формате кастингов. Независимо от призовых мест федеральный эксперт определит перечень индивидуальных исполнителей и коллективов, которые примут участие в шоу-программе. В качестве режиссера шоу-программы выступит также федеральный эксперт. Вход на кастинги для зрителей будет свободным.

По итогам кастингов будет объявлен список номеров, которые попадут в арт-лабораторию. Исполнители этих номеров вместе с федеральным экспертом в течение одного или двух дней подготовят шоу, после чего представят его на одной из городских площадок. Вход для зрителей - по билетам, которые можно будет приобрести на сайте фестиваля после окончания регистрации участников.

Пополнится и список номинаций "Студенческой весны". В направлении "Научно-техническое творчество" появятся "Хакатон" (разработка программного обеспечения по заданной проблеме в ограниченный срок) и "Хардатон" (создание и сбор рабочего прототипа устройства на стыке электроники, программирования и цифрового производства). В направлении "Журналистика" предусмотрена новая номинация "Свободный художественный контент" - это клип, фотопроект, социальная реклама, анимация, игровой ролик, серия джинглов или постер.

Направление PR поделится на комплексную pr-кампанию, логотип и лучшую команду болельщиков. Для участников направления "Интеллект" итоговое мероприятие организуют в формате телевизионной версии игры "Что? Где? Когда?". "Музыка" прирастет номинациями "DJ/электронная музыка", "Битбокс", "Джаз", "Студенческий хит", направление "Мода" - номинацией "Этномода", а "Хореография" - номинацией "Чир-данс шоу".

Помимо конкурсной программы, участников фестиваля ждут вечерние мероприятия разных форматов. На них могут попасть и зрители - вход для них свободный, сообщают в дирекции тюменской "Студенческой весны".

Дарья Казакова

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Теги: конкурсы , Студенческая весна , студенчество , талантливая молодежь

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