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Управляющие компании штрафуют за неубранный снег

14:17 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Девять протоколов за неубранный снег на 130 тыс. рублей выписали в Центральном округе Тюмени в марте. С начала 2018 года – 44 протокола, сумма штрафов по которым – более 1 млн рублей.

Об этом сообщила ведущий инженер по благоустройству отдела имущественных комплексов и санитарного состояния Службы заказчика по благоустройству Центрального округа Татьяна Конакбаева. 

"Квартальные сначала предупреждают управляющие компании о необходимости провести уборку и(или) вывоз снега со двора, убрать сосульки с крыш. В случае, если никакие меры не предпринимаются, то управляющую компанию вызывают для составления протокола об административном правонарушении, поскольку это является нарушением Правил благоустройства города", - рассказала она.

Управляющие компании должны вывезти снег в течение 14 дней после снегопада.  С 19 марта квартальные начнут обследовать дворы на предмет полной и качественной уборки от снега.

"Есть, конечно, и недобросовестные управляющие компании, которые не убирают территорию вовремя. Только нам, в санитарный отдел Службы заказчика ЦАО, по этому вопросу ежедневно звонят 15-20 человек. Помимо этого тюменцы могут обращаться непосредственно к квартальным, в приемную управы по телефону 35-34-73, к нам по телефону 35-34-74, а также через портал "Тюмень – наш дом", – добавила Татьяна Конакбаева. 

Всего в ЦАО задействовано 107 единиц техники, убирающей и вывозящей снег. Она работает в ежедневном режиме, сообщает пресс-служба администрации города.

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Теги: протоколы , снег , Тюмень , управляющие компании , ЦАО , штрафы

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