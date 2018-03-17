Во Дворце наместника расскажут о сибирском казачестве

фото Тобольского музея - заповедника

Выставка "Сибирское казачество. Страницы истории" откроется в зале "Ассамблея" Дворца Наместника (Тобольск, Красная площадь 1/3) 17 марта в 15 часов.

Как сообщают организаторы, данная выставка - это совместный проект Тобольского музея-заповедника, Тобольского станичного казачьего общества и Тобольской митрополии. Уникальная выставка, многие из представленных предметов которой будут демонстрироваться впервые, включает в себя орудия труда и быта, одежду и знаки отличия, оружие, произведения искусства, книги, документы и фотографии.