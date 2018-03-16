Тюменцев научат аргентинскому танго

puzzleit.ru

Латиноамериканское танцевальное шоу начнется в тюменском торгово-развлекательном центре "Гудвин" 17 марта в 16 часов. Гости смогут не только посмотреть на выступления танцоров, но и взять несколько уроков у высокопрофессиональных преподавателей, сообщают организаторы.

Кроме того, на мероприятии пройдет розыгрыш пригласительного билета на две персоны в тюменскую филармонию на концерт аргентинского шоу "Ангел и Демон", который состоится 21 марта, а также абонемента в одну из школ танцев.

Помимо этого, во время яркого карнавала танцевальных школ, можно будет приобрести льготные билеты на аргентинское шоу. Билеты будут представлены по фиксированной цене - 1 тыс. рублей и это на места, стоимость которых достигает 2 тыс. 500 рублей.