Инфраструктуру для отдыха на тюменской набережной должны развивать предприниматели

Фото: tyumen-city.ru

Малый и средний бизнес должен активно участвовать в создании и развитии инфраструктуры для досуга и отдыха на набережной р. Туры в Тюмени.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на XXI заседании Столыпинского клуба "Откровенный разговор", организованном региональным отделением общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"Тюменская набережная - серьезный проект. В областной столице не так много общественных пространств для отдыха. При этом бизнес должен предоставлять тюменцам и гостям города максимум услуг", - отметил глава региона.

По словам Владимира Якушева, строительства последнего участка набережной уже завершено.

"В районе Масловского взвоза есть несколько зданий, которые признаны объектами исторического наследия. Некоторые из них находятся в не очень хорошем состоянии, но по каждому идет работа. В будущем эти здания станут украшением набережной. Но каждый из этих исторических памятников должен получить свою функцию", - напомнил он.

Губернатор поручил главе администрации Тюмени Александру Моору встретиться с предпринимателями и посоветоваться, как активизировать работу малого и среднего бизнеса по предоставлению посетителям набережной различных досуговых и других услуг.

"Мы ждем предложений от предпринимателей", - сказал Владимир Якушев.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло отметила, что к разработке таких предложений готовы подключиться региональное отделение "Деловой России" и региональная Ассоциация гостеприимства.

Напомним, в заседании Столыпинского клуба приняли участие 150 представителей тюменского бизнес-сообщества.

Евгений Бабенко