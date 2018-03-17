Центр удаленного доступа к фонду Президентской библиотеки открылся в Нефтеюганске

Городская библиотека Нефтеюганска/фото Президентской библиотеки

Центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки открылся в Нефтеюганске 16 марта. Удаленный электронный читальный зал разместился на базе Нефтеюганской городской библиотеки.

Как сообщают организаторы, в торжественной церемонии открытия приняли участие представители органов государственной власти, науки и образования, культуры, бизнеса, средств массовой информации, школьники и курсанты. В режиме видео-конференц-связи были также задействованы сотрудники Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге, ученики и преподаватели школы №4 Ялуторовска Тюменской области.

С открытием удаленного центра у жителей и гостей города появился доступ к фонду Президентской библиотеки, который насчитывает более 600 тыс. единиц хранения. Кроме того, теперь, благодаря системе видео-конференц-связи, у посетителей центра есть возможность принимать участие в видеолекториях, конференциях, форумах и других мероприятиях, которые проводит Президентская библиотека. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с коллекцией "Ханты-Мансийский автономный округ – Югра: страницы истории". Особый интерес представляют редкие книги о коренных народностях: "У вогулов: очерки и наброски" (1904), "Антропологический очерк остяков Сургутского края" (1890), "Вогулы-манси: историко-этнографический очерк" (1904). Установление и развитие сотрудничества с регионами является одним из приоритетных направлений работы Президентской библиотеки. В 2016 году завершено создание единой сети, которая объединила все 85 субъектов Российской Федерации. На территории страны действуют более 500 центров удаленного доступа. Они открыты во всех регионах на базе центральных библиотек, также в государственных органах, музеях, архивах, образовательных учреждениях.