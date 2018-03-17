Турнир по киберспорту Tyumen Cyber Fest 2018 стартовал в Тюмени

фото ИА "Тюменская линия"

Более 5 тыс. человек зарегистрировались для участия в турнире по киберспорту Tyumen Cyber Fest 2018, который стартовал в легкоатлетическом манеже в Тюмени.

Традиционное спортивное пожелание "Ни пуха, ни пера!" от губернатора Тюменской области Владимира Якушева участникам турнира передал директор областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский.

"Компьютерные игры - второе по важности занятие для людей, которые трудятся в цифровой экономике. На первом месте у них работа, на втором - компьютерные соревновательные дисциплины. Это давно уже не то развлечение, которым увлекаются исключительно школьники - средний возраст игроков намного превышает 25 лет. Если мы хотим интегрироваться в это сообщество и активно продвигать Тюменскую область, как инвестиционную площадку для IT-проектов, то турнир по компьютерным играм - отличный способ для этого", - отметил Павел Белявский в интервью обозревателю "Тюменской линии".

Первый день турнира посвящен популярной игре World of Tanks. В личном зачете в соревнованиях участвуют 115 человек, в командном - 67 команд.

"Мы уже видим, что на первый день пришло больше людей, чем было зарегистрировано. Хорошо, что турнир проходит в легкоатлетическом манеже - и сегодня, и завтра здесь хватит места для всех, кто пожелает пообщаться и интересно провести время", - подчеркнул Павел Белявский.

Отметим, что для участников фестиваля Tyumen Cyber Fest 2018 и многочисленных болельщиков в легкоатлетическом манеже работают множество интерактивных площадок и арт-объектов, фотозоны с 3D-метками, страйкбольный тир, выставка оружия, фуд-корт.

По мнению директора областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, у турнира Tyumen Cyber Fest есть хорошие шансы стать традиционным.

"Успех фестиваля зависит не только от усилий правительства Тюменской области, но и от наших партнеров - производителей игровых устройств и программного обеспечения. Надеюсь, мы сможем развивать наши отношения, например, с компаниями Mail.Ru Group и Wargaming, представители которых находятся на турнире и оценивают уровень его организации. У нас все честно и справедливо, мы надежные партнеры, и я уверен в дальнейшей поддержке этих компаний. Тогда тюменский фестиваль киберспорта может стать ежегодным", - считает Павел Белявский.

Фестиваль I 2018 завершится 18 марта. С программой турнира можно ознакомиться на сайте кибертюмень.рф.

﻿ фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Евгений Бабенко