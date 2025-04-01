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Театрализованный концерт "Время выбрало нас" проведут в Тюмени

Общество, 19:48 18 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Театрализованный концерт "Время выбрало нас" проведут в ДК "Нефтяник" Тюмени 26 апреля, начло 15 час. Его посвятили памяти защитников Отечества, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Все актёры и чтецы – это ветераны боевых действий и родные погибших военнослужащих. Через авторские песни и стихи они расскажут зрителю четыре истории о современных защитниках Отечества.

В холле ДК "Нефтяник" проведут выставку, на которой представят вещи участников концерта, экспонаты периода Великой Отечественной войны, картины участников форума "СВОя культура ".

Концерт организовало женское сообщество "Связующее звено" при поддержке тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" и ДНК "Строитель". Режиссер концерта – Леван Допуа.

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# бойцы , концерт , СВО

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