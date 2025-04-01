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750 жителей Тюменской области готовы стать наставниками

Общество, 19:25 18 апреля 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

750 жителей Тюменской области готовы стать наставниками. Такие промежуточные итоги озвучили на семинаре-совещании "Наставничество как инструмент позитивных изменений в жизни несовершеннолетних", сообщает инфоцентр.

На мероприятии подвели промежуточные результаты и перспективы развития региональной модели наставничества. 78 координаторов из всех муниципалитетов региона обменялись опытом работы.

"Важно привлекать в качестве наставников эффективных и успешных в различных сферах людей. Опираться на ресурс общественников, взаимодействовать с участниками специальной военной операции, которые сегодня готовы включаться в значимые и востребованные социальные проекты", – отметила начальник управления департамента физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области Оксана Савинова.

Преподаватели ТюмГУ провели интерактивный тренинг, на котором участники изучили методики формирования наставнических пар, диагностирования проблем, выявления потребностей подростков.

На круглом столе "Модель наставничества: текущее состояние и перспективы развития" специалисты поделились достижениями и проблемами. В число экспертов вошли заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мария Морева, представители ТюмГУ.

Эффективность института наставничества для решения воспитательных, образовательных, профориентационных задач признана на государственном уровне. В Стратегии нацбезопасности РФ передача и сохранение духовно-нравственных ценностей определены приоритетным направлением развития нашей страны.

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# наставничество

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