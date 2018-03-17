Российский режиссер снимет фильм при помощи искусственного интеллекта

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Режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять экспериментальный фильм "Потерянный и возвращенный мир" с помощью искусственного интеллекта о советском лейтенанте Льве Засецком, который из-за тяжелого ранения заново учился воспринимать окружающий мир.

"Это реальная история советского лейтенанта Засецкого, который после тяжелого ранения в голову лишился возможности воспринимать окружающий мир. Мир начал распадаться для него на отдельные части, но благодаря силе воли он смог вернуть себе веру в жизнь", — рассказал Бекмамбетов.

По его словам, в фильме будет предпринята попытка вместе с героем выбраться из кошмара – война разрушила мир не только героя, но и саму реальность. Добавим, Лев Засецкий – участник Великой Отечественной войны, автор дневника "Я буду бороться". В 1943 году он был тяжело ранен в голову, в результате чего потерял около четверти мозгового вещества. После выхода из длительной комы, оказалось, что он больше не может понимать логические, причинно-следственные и пространственные связи. Однако Засецкий осознавал произошедшие с ним перемены и начал бороться с ними под наблюдением психолога Александра Лурии.

Засецкий в некоторой степени смог восстановить свои способности. Он также стал героем книги Лурии "Потерянный и возвращенный мир", сообщает РИА Новости.