Александр Логинов выиграл гонку преследования на Кубке IBU в Ханты-Мансийске

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Тюменский биатлонист Александр Логинов одержал победу в мужской гонке преследования на заключительном этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

Победитель спринта Алексей Слепов финишировал вторым, а четвертое место занял пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. На третьем месте Флориан Граф (Германия) +2.34,6 (2), четвертым стал Игорь Малиновский (Россия) +2.37,6 (0), Никита Поршнев (Россия) +3.11,8 (5) - шестой результат, Алексей Волков (Россия) +3.18,8 (3) - седьмой и Петр Пащенко (Россия) +3.28,0 (6) финишировал девятым, сообщает Союз биатлонистов России.