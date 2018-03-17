Тюменцы вызвали полицейских к торговому центру из-за фейковых сообщений в соцсетях

galleryv.ru

Из-за фейковых сообщений в соцсетях о том, что в Тюмени собираются скинхеды, горожане вызвали полицию к торговому центру "Галерея Вояж" 17 марта.

Как сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Тюменской области Светлана Новик, звонившие тюменцы были обеспокоены рассказами в социальных сетях о группе подростков, которые вели себя вызывающе рядом с ТЦ "Галерея Вояж".

К торговому центру были направлены сотрудники МВД, они доставили молодых людей в отделы полиции. Там установили их личности, провели профилактические беседы, после чего подростков отпустили, так как ничего противоправного они не сделали. "В Тюмени нарушений общественного порядка возле торговых центров не выявлено", - сказала Новик.