Тюменских киберспортсменов ждут фестивали в 2018 году

Кибертюмень. Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменскому киберспорту есть куда развиваться, считает игрок World of Tanks команды NaVi Максим Inspirer Мазеин. Он отметил, что организаторы сделали хороший выбор компьютеров, большую сцену, отличное место для проведения.

"Пришло много народу, потому что площадка позволяет. HYIPERPC - это действительно круто. Понятное дело, что до международного уровня еще далеко, но если сравнивать с Екатеринбургом, то тюменский фестиваль на уровень выше. Подход даже к мелочам тщательный", - отметил киберспортсмен.

Первый день Tyumen Cyber Fest 2018 подтвердил прогнозы организаторов: World of Tanks казалась одной из самых популярных дисциплин для Тюмени. По словам организатора фестиваля Романа Чуйко, скорее всего она станет традиционной для тюменских киберсоревнований.

"Нам удалось самое главное - передать эмоции настоящих соревнований на нашем непрофессиональном турнире. Два месяца работы ста человек - и все получилось", - сказал он.

По словам Романа Чуйко, в планах повторить несколько похожих мероприятий по другим дисциплинам в 2018 году. "Есть разные разработчики игр, мы ведем с ними переговоры. Пока не буду раскрывать секретов", - сказал он.

Лина Орлова