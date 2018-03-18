Александр Большунов выиграл масс-старт на Кубке мира по лыжным гонкам

Eurosport

Тюменский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 15 км классическим ходом в рамках финального этапа Кубка мира в шведском Фалуне.

Россиянин финишировал с результатом 36 минут 59,8 секунды. Вторым стал швед Калле Хальфварссон, замкнул тройку итальянец Франческо Де Фабиани.

Победа в Фалуне стала для 21-летнего Большунова первой в карьере в рамках этапов Кубка мира, сообщает "Р-спорт".

Еще один тюменец Евгений Белов стал - 18-м, Глеб Ретивых финишировал - 48-м.