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Фанаты заценили годный косплей на Tyumen Cyber Fest

21:02 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Косплей. Фото пресс-службы Tyumen Cyber Fest

Оби-Ван Кеноби и Дарт Вейдер дефилировали на Tyumen Cyber Fest в тюменском легкоатлетическом манеже. 

20 поклонников косплея показали мастерство перевоплощения в известных героев видеоигр, комиксов, аниме и кинематографа. На это стоило посмотреть, считают зрители.

Видео из группы Tyumen Cyber Fest в соцсети "ВКонтакте"

Оставшийся в шестом Tekken образ Лили Рошфор (полное имя Эмили Де Рошфор, Tekken от Bandai Namco) продемонстрировала Женя Titana Рукавицына. Свой костюм она сделала год назад - это второй выход в свет в наряде Лили, а всего на счету - около 80 таких косплеев.

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Косплей. Фото пресс-службы Tyumen Cyber Fest
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Фанатка игр приехала из Москвы с красноглазой подругой Алисой из Revolution, в образе которой Александра AlexRain Рисмантель. Костюм она сделала специально для тюменского киберфестиваля. 

"У меня образ из Tekken 7 - Элиза, которая перешла из Revolution в седьмую версию. Общая схожесть с персонажем позволяет мне его сделать, в нем удобно путешествовать по фестивалям", - пояснила AlexRain. 

Москвички заценили Алису в красном платье, парня в клетчатой рубашке из Tekken 7, видели девушку-кентавра из DOTA2, девушку Дарта Вейдера по мотивам "Звездных войн" и отдельно джедая и Дарта Вейдера. 

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Косплей. Фото пресс-службы Tyumen Cyber Fest
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Напомним, 18 марта в тюменский киберфест выявит победителей сразу в четырех дисциплинах. Прямые трансляции по DOTA2, CS:GO, PUBG, Tekken 7 идут на сайте "Мой портал". Завершится киберфестиваль концертом рэпера ST.

Лина Орлова

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Теги: Tyumen Cyber Fest , киберспорт , фестиваль

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