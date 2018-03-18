Тюмень - киберспортивная столица, единогласно заверяют стримеры

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Тюмень показывает уровень международных киберсостязаний, считает единственный в СНГ комментатор PUBG Борис Starsky Старосельский, который ведет прямую трансляцию игр на Tyumen Cyber Fest.

Борис Starsky Старосельский отметил массовость мероприятия. Такой уровень непривычен для соревнований в СНГ, удивился стример. Он не думал, что игра может так взорваться по масштабу происходящего и выдержать все технические сложности.

"Многие зрители пришли с детьми. Это моя личная боль - мне очень важно, чтобы родители понимали своих детей и относились к киберспорту как к спорту. Хочется, чтобы родители понимали важность таких мероприятий - они поддерживаются государством. Это большая индустрия, и если вы понимаете, что у ребенка есть к этому расположенность, он стремится и старается - стоит это развивать", - считает он.

Очередь на PUBG. Видео из группы Tyumen Cyber Fest в соцсети "ВКонтакте"

По словам титулованного спортсмена, Тюмень может стать столицей российского киберспорта.

"Киберспорт развивается семимильными шагами. Тюмень делает очень крутые шаги, чтобы стать киберспортивной столицей", - заверил Борис Starsky Старосельский.

Тюмень - первоокрыватель киберспорта в Сибири, считает его коллега, комментатор DOTA2 омич Дмитрий Flunky Мешков. "Такие фестивали проходят в Москве и Санкт-Петербурне - для Сибири это точно ново. Организация, место и массовость на высшем уровне", - считает он.

Титул столицы киберспорта областная столица удержит надолго, считает стример. Комментатор прогнозирует долгий и эпичный финал в DOTA2 в завершении первого тюменского киберфеста.

Напомним, 18 марта тюменский киберфест выявит победителей сразу в четырех дисциплинах. Прямые трансляции по DOTA2, CS:GO, PUBG, Tekken 7 идут на сайте "Мой портал". Завершится киберфестиваль концертом рэпера ST.

Лина Орлова