Тюменские предприятия попали в сотню лучших работодателей страны

Фото minpromtorg.gov.ru

Две компании из Тюмени - KCA Deutag Drilling GmbH и ATHLETIC GYM - попали в сотню лучших работодателей России. Они заняли 39 и 46 строчки соответственно. Рейтинг по итогам 2017 года составила компания HeadHunter.

Тройку лидеров возглавили компания "СИБУР", госкорпорация "Росатом" и NVIDIA. В Топ-10 попали также "Норникель", ПАО "Газпром нефть", 2ГИС, Coca-Cola HBC Россия, ГК "ЛАНИТ", AB InBev и "М.Видео". Среди предприятий УФО помимо тюменских в рейтинг попали еще девять компаний из Екатеринбурга, Челябинска и Перми.

При составлении рейтинга работодателей России, компании-работодатели оценивались по трем показателям: мнения соискателей, ищущих работу, мнения сотрудников компаний и экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом.

К участию в рейтинге допускались организации с численностью персонала не менее 100 человек.