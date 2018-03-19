Из-за снегопада в Рощино задерживаются вылеты

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Сильный снегопад и метель, пришедшие в Тюменскую область, повлияли на работу аэропорта Рощино. Воздушная гавань Тюмени принимает и отправляет самолеты с небольшими задержками.

По информации онлайн-табло аэропорта, по метеоусловиям задержались рейсы в Москву и Салехард, однако отмены рейсов нет. По сообщениям синоптиков В Тюмени сейчас - 9 градусов, ветер достигает 12 м/с.

Из-за непогоды, как сообщает областная ГИБДД, на трассах в Тюменской области несколько машин попали в ДТП. Автоинспекторы предупреждают водителей о сложной дорожной обстановке на трассах и рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок. Наряды ДПС патрулируют участки автодорог с включенной сигнализацией на патрульных автомобилях. Организовано постоянно взаимодействие с дорожными организациями и МЧС.

Николай Ступников