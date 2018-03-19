Вопросы профилактики туберкулеза обсудят по горячей линии

Фото ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по вопросам профилактики туберкулезной инфекции, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом, пройдет в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области с 19 по 23 марта.

Жители региона смогут получить консультации по телефону 8 904 492 92 30. Часы работы горячей линии: понедельник - четверг с 9 до 18 часов; пятница с 9 до 16 часов 45 минут; перерыв с 13 до 13 часов 45 минут.

Для жителей муниципальных районов области будут работать горячие линии в территориальных отделах управления: в Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах – (3456) 24-68-89. В Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах – (34551) 2-30-60. В Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах – 8(34542) 9-03-46, 9-03-48 (Заводоуковск), 8(34535) 2-01-70 (Ялуторовск); Территориальный отдел в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах – 8(3454) 62-52-82; в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах – (34553) 4-20-16. Часы работы горячих линий в территориальных отделах: понедельник - четверг с 8 до 17 часов; пятница с 8 до 15 часов 45 минут; перерыв с 12 до 12 часов 45 минут.

Информацию о профилактике туберкулеза можно узнать здесь.