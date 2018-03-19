Жители Абатского района осваивают профессию водителя на новом автодроме

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Частное охранное предприятие "Южный Сокол" в Абатском районе для создания единого комплексного ресурсного центра по профессиональному обучению водителей воспользовалось поддержкой Инвестиционного агентства Тюменской области и Фонда микрофинансирования. Для обучения вождению в деревне Бобыльск при господдержке построен автодром, соответствующий требованиям ГИДББ.

По программе микрофинансирования "Микроинвест" предприниматель получил заем 1 млн рублей. На эти средства было приобретено железо для ограждения автодрома и асфальт. Все работы выполнены осенью 2017 года. На площадке установлены знаки и схемы, проведено освещение. Абатское частное охранное предприятие "Южный Сокол" зарегистрировано в 2011 году для оказания услуг по охране объектов на территории района. Но вскоре директор предприятия Олег Лавренов принял решение о расширении деятельности – были добавлены образовательные услуги по реализации образовательных программ дополнительного образования и профессионального обучения. Компания успешно работает в этих двух направлениях: охраняет объекты, с которыми заключены договоры, и проводит обучение граждан и их профессиональную переподготовку. Общий штат сотрудников 27 человек, в их числе и лицензированные охранники.

В ООО ЧОП "Южный Сокол" 18 человек проходят обучение на водителей в группе на категорию В и С. Среди жителей района есть желающие на получение водительских категорий Д и Е. Олег Лавренов поясняет, что для этого необходимо пополнить автопарк учебных транспортных средств еще одним автобусом и новеньким прицепом. Но ЧОП "Южный Сокол" занимается не только подготовкой и переподготовкой водителей. По мере набора и комплектования групп проводится обучение на пожарно-технический минимум и по охране труда; учат на контролеров технического состояния, диспетчеров, ответственных за безопасность дорожного движения в организации, парикмахеров. Также можно выучиться на мастера классического маникюра и гостиничного менеджера. Административное здание, расположенное в районном центре, имеет два учебных кабинета. Первый кабинет - компьютерный класс с плакатами и наглядным демонстрационным материалом, где проходят теоретические занятия для водителей. У будущих парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса свой отдельный кабинет со всем необходимым специальным оборудованием и надлежащим освещением, сообщает пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области.