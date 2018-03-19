Готовность "Жемчужины Сибири" к этапу Кубка мира по биатлону проверили пожарные

Фото с сайта 72.mchs.gov.ru

Различные службы и ведовства, в том числе и представители МЧС России по Тюменской области, оценили готовность Областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" к финальному этапу Кубок мира по биатлону. Международные соревнования пройдут здесь с 22 по 25 марта.

Инспекторы пожарного надзора обследовали объекты Центра зимних видов спорта, особое внимание обратили на наличие и исправность первичных средств пожаротушения, системы оповещения при пожаре, пути эвакуации. По заключению специалистов, требования пожарной безопасности организаторы международного турнира соблюдают.

Сотрудники пожнадзора также провели инструктаж с представителями "Жемчужины Сибири" и предпринимателями, которые в рамках соревнований организуют торговые точки.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, в дни проведения этапа Кубка мира по биатлону инспекторы отдела надзорной деятельности и сотрудники пожарно-спасательных формирований Тюменского района будут дежурить на месте.