Автор грустного лица на льду Камы расскажет тюменцам о стрит-арте

Скрин с видео на Youtube-канале "Город Пермь"

Пермский художник Алексей Илькаев, он же Sad Face, приезжает в Тюмень с лекцией о лучших кейсах мирового стрит-арта и специфике работы в авторской технике. Встреча с художником пройдет в мультицентре "Моя территория" 21 марта.

В январе 2018 года Алексей Илькаев нарисовал огромное лицо на льду реки Кама в Перми. Необычный арт-объект вызвал бурную реакцию на просторах Интернета. Кроме того, пермяк создал целую серию граффити Sad Faces, где изображены грустные и плачущие лица.

По словам самого Алексея Илькаева, в стрит-арте очень важна идея и его лекция поможет начинающим художникам понять, как можно переработать ее в эскиз. Лекция начнется в 17 часов. Предварительная регистрация - на сайте.