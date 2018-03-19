Задолжавший тюменец может лишиться дорогой иномарки

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Два земельных участка и дорогую иномарку в счет погашения долга передал приставам тюменец. Общая сумма его задолженности превышает 50 млн рублей.

Как рассказали в областном управлении службы судебных приставов, 48-летний тюменец по данному договору обязан возвратить займодавцу крупную сумму, но свои обязательства он выполнил частично. Суд постановил взыскать с него задолженность, а также проценты за пользование чужими средствами.

После ареста имущества у тюменца есть возможность в течение 10 дней погасить задолженность. В противном случае арестованное имущество после сбора необходимых для реализации документов будет выставлено на торги и продано. Деньги от реализации будут направлены в счет погашения задолженности.