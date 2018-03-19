Селянин вскрыл терминал в магазине

Кражу денег из платежного терминала раскрыли полицейские Уватского района. Из устройства, установленного в продуктовом магазине села Першино, злоумышленник похитил 36 тыс. рублей.

Несмотря на то, что менеджер терминала обратился в полицию спустя только две недели с момента обнаружения недостачи денег, оперативно-следственной группе удалось установить предполагаемого преступника. Им оказался 24-летний ранее судимый житель поселка Першино Уватского района.

По версии следствия, он ночью проник в здание магазина через окно. Затем мужчина вскрыл терминал и скрылся с деньгами. Имущество магазина не пострадало.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса. Наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает управление МВД по Тюменской области.

Николай Ступников