Тюменский молодежный театральный центр "Космос" приглашает в рай без Wi-Fi

фото Валерия Серебренникова

Тюменские старшеклассники стали главными героями и исполнителями мюзикла "Остров Гур-гуру – рай без Wi-Fi", премьера которого состоится 25 марта на сцене молодежного театрального центра "Космос".

Это новый проект композитора Валерия Серебренникова, поэтессы Антонины Марковой и режиссера Екатерины Рублевой. Он, по замыслу авторов, поможет совершить путешествие в мир природы, живых птичьих голосов, принять смелое решение и обрести свободу от пресловутых дисплеев гаджетов. Спектакль интерактивный — в нем будут задействованы и зрители. Им предстоит вместе с героями постановки стать полноценными участниками происходящего.

Рабочая версия мюзикла, как рассказал композитор Валерий Серебрянников, была создана на третьей смене 2016 года в областном детском оздоровительно-образовательном лагере "Остров детства".

"Как вы понимаете - это был набросок, так называемая проба пера, и мюзикл который мы сделали сейчас, совсем другой - на другой сцене, с другими людьми и новыми дополнениями, спецэффектами и сценическими решениями", – отметил он.

"Остров Гур-гуру – рай без Wi-Fi" - это не первый проект композитора Валерия Серебренникова и поэта , Антонины Марковой. В 2014-15 годах была сочинена и поставлена опера по мотивам произведений Аркадия Гайдара "Военная тайна". Она была сыграна более десятка раз на сцене ДНК "Строитель", "Театра драмы", в районных театрах Тюменской области, и в республике Крым.

В 2017 году Самарский театр "Самарт" поставил мюзикл тюменских авторов "Храбрый заяц" по пьесе Сергея Михалкова.

﻿ фото Валерия Серебренникова 1 /

Борис Олейник