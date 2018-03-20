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Тюменский молодежный театральный центр "Космос" приглашает в рай без Wi-Fi

13:43 20 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Валерия Серебренникова

Тюменские старшеклассники стали главными героями и исполнителями мюзикла "Остров Гур-гуру – рай без Wi-Fi", премьера которого состоится 25 марта на сцене молодежного театрального центра "Космос".

Это новый проект композитора Валерия Серебренникова, поэтессы Антонины Марковой и режиссера Екатерины Рублевой. Он, по замыслу авторов, поможет совершить путешествие в мир природы, живых птичьих голосов, принять смелое решение и обрести свободу от пресловутых дисплеев гаджетов. Спектакль интерактивный — в нем будут задействованы и зрители. Им предстоит вместе с героями постановки стать полноценными участниками происходящего.

Рабочая версия мюзикла, как рассказал композитор Валерий Серебрянников, была создана на третьей смене 2016 года в областном детском оздоровительно-образовательном лагере "Остров детства".

"Как вы понимаете - это был набросок, так называемая проба пера, и мюзикл который мы сделали сейчас, совсем другой - на другой сцене, с другими людьми и новыми дополнениями, спецэффектами и сценическими решениями", – отметил он.

"Остров Гур-гуру – рай без Wi-Fi" - это не первый проект композитора Валерия Серебренникова и поэта , Антонины Марковой. В 2014-15 годах была сочинена и поставлена опера по мотивам произведений Аркадия Гайдара "Военная тайна". Она была сыграна более десятка раз на сцене ДНК "Строитель", "Театра драмы", в районных театрах Тюменской области, и в республике Крым.

В 2017 году Самарский театр "Самарт" поставил мюзикл тюменских авторов "Храбрый заяц" по пьесе Сергея Михалкова.

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фото Валерия Серебренникова
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Борис Олейник

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Теги: Валерий Серебренников , молодежь , спектакль

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