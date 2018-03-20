В Тюмени открылась фотовыставка "ОНФ в моем регионе"

Активисты Общероссийского народного фронта организовали в Тюмени фотовыставку "ОНФ в моем регионе". Она открылась в холле второго этажа исторического парка "Россия – моя история" и представляет итоги реализации приоритетных проектов Народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", "Генеральная уборка", сообщили в пресс-службе регионального штаба организации.

"Этой выставкой мы хотели в очередной раз напомнить жителям Тюмени, как ежедневно преображается город, рассказать о тех переменах, которые часто остаются незамеченными для большой части населения. Эти изменения зачастую носят локальный характер и заметны тем, кто проживает на той или иной территории. Так, благодаря деятельности активистов Народного фронта сразу в нескольких районах города удалось ликвидировать несанкционированные свалки. Экология – это важный пласт нашей жизни, особенно учитывая тот факт, что Тюмень достаточно развитый город с большим трафиком, интенсивной застройкой, растущим промышленным производством", – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин, открывая выставку.

На выставке общественники также представили результаты проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". Благодаря неравнодушию жителей Тюмени и активистов ОНФ удалось устранить проблемы на некоторых участках дорожного полотна. Причем как в центре города, так и в частном секторе.

"Это яркий пример того, что каждый гражданин способен участвовать в развитии своего города, его улучшении. Достаточно проявлять активность и не быть равнодушным", – подчеркнул Александр Пересторонин.

Следует отметить, что пришедшие на открытие студенты и школьники с интересом изучили представленную экспозицию.