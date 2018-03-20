ТюмГУ вошел в число лидеров рейтинга работодателей России

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ТюмГУ вошел в число победителей масштабного и авторитетного рейтинга работодателей России от HeadHunter. В числе лидеров вуз оказался по итогам опроса соискателей, сотрудников и оценкам HR-специалистов.

Как отмечают сотрудники вуза, есть множество преимуществ работы в Тюменском госуниверситете. Главное, в нем созданы особые условия при приеме на работу молодых ученых с высоким потенциалом, грамотно организованы долгосрочные исследовательские стажировки в ведущие российские и зарубежные научно-образовательные центры. Привлекательными для сотрудников являются программы дополнительного материального стимулирования академической активности.

Отметим, ТюмГУ входит в число работодателей президентской программы "Глобальное образование". Всего в рейтинг 2017 года вошли 262 компании, лидером рейтинга стала компания СИБУР (Москва). Данный рейтинг в сравнении с другими существующими рейтингами работодателей является наиболее масштабным и авторитетным. Его можно считать крупнейшим по охвату компаний-участников, так как к участию приглашаются все компании, из всех областей России и сфер деятельности. Единственным условием для участия является численность персонала, которая должна быть более 100 человек. Ежегодно рейтинг проходит проверку правильности применения методологии и подсчета результатов, которую проводят международные аудиторские компании.

Оказаться в рейтинге HeadHunter - большая победа и прекрасная возможность продемонстрировать успешную работу вуза, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.