Победители фестиваля школьных хоров получат путевку в Артек

Фото детского хора "Гармония"

Первый этап Всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России" стартовал 19 марта и продлится до 30 апреля.

Коллективы, занявшие первые места в каждой категории на муниципальном этапе, делегируются на следующий, финальный этап, который пройдет с 1 мая по 30 июня. Лауреатов смотра назовут в сентябре в международном детском центре "Артек".

В фестивале могут принять участие смешанные хоры средних и старших классов (5–11-е классы), а также хоры мальчиков и юношей. "Мы рассчитываем, что в конкурсе в этом году примут участие воспитанники 25 тысяч школ из 40 тысяч ныне существующих в России", - отметил исполнительный директор Всероссийского хорового общества, член Общественного совета при Минкультуры России Павел Пожигайло. Он добавил, что фестиваль проходит во второй раз и его планируется сделать ежегодным.

Впервые смотр состоялся в 2016 году, тогда в нем приняли участие представители 6 тыс. школ. По словам Павла Пожигайло, в 2018 году для финалистов будет выделена тысяча путевок в "Артек", сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.