Астрономы объявили о приходе весны

Фото ИА "Тюменская линия"

Астрономы сообщили о наступлении весны 20 марта в 19 часов 15 минут по московскому времени. В это время произойдет весеннее равноденствие.

Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное. В московском планетарии отметили, что в день весеннего равноденствия на всем земном шаре день и ночь длятся по 12 часов. В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова, день равен ночи. Отсюда и название – равноденствие. Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие, а терминатор (линия смены дня и ночи) точно проходит через Южный и Северный полюса, то есть по меридианам.

В давние времена, когда не было календарей, считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга, первый весенний гром, сообщает ИА "Метеовести".