Тюменцы могут выиграть билеты на концерт Димы Билана

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Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" запустил в Инстаграме экспресс-розыгрыш билетов на концерт Димы Билана "Опять 35", который начнется в ДК "Нефтяник" 21 марта в 19 часов.

Трех победителей определят с помощью генератора случайных чисел 21 марта до 12 часов. Каждый получит пригласительный билет на одну персону. Чтобы принять участие, необходимо подписаться на аккаунт "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в Инстаграме, поставить лайк к публикации о розыгрыше и отметить в комментариях двух друзей. Количество комментариев не ограничено, чем их больше, тем больше шансов на победу.

Отметим, что уникальный шанс попасть на концерт Димы Билана, ведь билетов в свободной продаже уже нет. Специальная программа приурочена к юбилею Билана.

Дима Билан - единственный победитель Евровидения от России, 7 кратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 17 тарелок Муз-ТВ, лидер ротаций, чартов и музыкальных премий.

Режиссер шоу Алексей Голубев сделал постановку мирового уровня с голограммами, декорациями-трансформерами и неожиданными световыми решениями.